Политика

11:30 31.08.2021

Разумков - Данилову: Хотелось бы увидеть, какие законы, по мнению секретаря СНБО, не соответствуют Конституции и являются коррупционными

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Разумков - Данилову: Хотелось бы увидеть, какие законы, по мнению секретаря СНБО, не соответствуют Конституции и являются коррупционными

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова уточнить, какие именно из принятых парламентом законов, по его мнению, не отвечают Конституции и могут содержать коррупционные составляющие.

"Действительно звучала позиция (секретаря СНБО Алексея Данилова - ИФ), но мне тоже хотелось бы увидеть, какие законы принимаются в Раде и, по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны, не отвечают Конституции, законам, являются коррупционными. Очень часто и от СНБО поступают предложения к тем или иным законам - надеюсь, там нет коррупционной состоящей", - сказал спикер на брифинге во вторник.

При этом Разумков напомнил, что предложил Данилову указать с трибуны парламента на конкретных народных депутатов, на которых, по мнению секретаря СНБО, оказывается влияние олигархов.

"Даже если мы гипотетически будем говорить о том, что есть какое-то влияние, то я уже предложил показать, - на кого. Мое предложение по поводу трибуны остается в силе", - отметил он.

Более того, глава Рады выразил уверенность в том, что президент Украины не стал бы подписывать законы, содержащие коррупционные составляющие.

"После принятия закона, именно президент подписывает его. Я уверен, в отличие от господина Данилова, что президент является гарантом Конституции и как глава государства точно не подписал бы закон, в котором есть коррупционная составляющая, сто процентов. Надеюсь, что здесь он (Данилов - ИФ) спорить со мной не будет", - уточнил председатель парламента.

Как сообщалось, ранее Данилов в одном из интервью заявил, что влияние олигархов именно на Верховную Раду в настоящее время "есть очень и очень большим".

"Мы можем видеть это по законам, которые принимаются. И это нужно останавливать", - сказал секретарь СНБО.

Теги: #снбо #разумков #данилов
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