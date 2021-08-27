Политика

15:13 27.08.2021

Зеленский: страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы

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Зеленский: страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он ожидает признания европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы, как участниц "Ассоциированного трио", со стороны стран Европейского Союза.

"19 июля президенты Украины, Молдовы и Грузии положили начало "Ассоциированному трио", которое должно приблизить наши страны к получению полноправного членства в Европейском Союзе. Мы ожидаем поддержки этой инициативы со стороны Польши, Румынии и других наших партнеров. На этом пути следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио", - заявил Зеленский на брифинге в Кишиневе после четырехсторонней встречи с президентами Молдавии, Польши и Румынии.

Он также отметил, что "Украина уже начала соответствующую работу с каждым государством Европейского Союза отдельно".

Зеленский поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за поддержку, зафиксированную в двусторонней декларации, заключенной между Украиной и Польшей. "Я очень рассчитываю, что похожую декларацию мы в скором времени подпишем с президентом Румынии", - подчеркнул президент.

Глава государства также выразил уверенность в том, что серьезность намерений Европейского Союза в вопросе признания европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы "должен засвидетельствовать будущий саммит "Восточного партнерства".

"Кроме того, Украина заинтересована и готова быть активным участником региональных проектов, прежде всего, инициативы "Триморья" … И как морское государство и асооциированный член ЕС, Украина сделает ее более полной, более эффективной для всего региона" – сказал президент.

Теги: #молдова #ес #зеленский #визит
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