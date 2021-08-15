Политика

20:26 15.08.2021

"Слуга народа" призвала партию "ОПЗЖ" не спекулировать в отношении гибели мэра Павлова

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"Слуга народа" призвала партию "ОПЗЖ" не спекулировать в отношении гибели мэра Павлова

В партии "Слуга народа" призвали представителей партии "Оппозиционная партия – За жизнь" не спекулировать в отношении гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщила пресс-служба политсилы в телеграм-канале.

"Призываем представителей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в дальнейшем воздерживаться от циничных спекуляций вокруг этой темы", - сказано в сообщении.

В политсиле отметили, что сейчас делать выводы и громкие обвинения цинично и безответственно.

Также в партии выразили соболезнования в связи с гибелью Павлова.

Как сообщалось, Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство по факту гибели Павлова. В полиции подтвердили информацию о его смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в понедельник собрать руководителей правоохранительных органов в связи с этим инцидентом.

В Днепровской областной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили о намерении добиваться расследования всех причин гибели Павлова.

Теги: #слуганарода #украина #павлов #соболезнования
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