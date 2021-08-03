Политика

20:52 03.08.2021

Президент Грузии Зурабишвили выразила несогласие с решением правящей партии выйти из соглашения с оппозицией

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Президент Грузии Зурабишвили выразила несогласие с решением правящей партии выйти из соглашения с оппозицией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о несогласии с решением правящей партии "Грузинская мечта" выйти из соглашения с оппозиционными партиями, которое по пунктам определяет преодоление политического кризиса в стране.

"Хочу сказать представителям правящей партии, что процесс подготовки этого документа был крайне позитивным, так как включение в политические процессы Грузии президента Европейского совета было очень важным для нас. Мы должны это ценить. Я не могу брать на себя ответственность за отдельные элементы документа, которые были согласованы между сторонами, и не за его аннулирование", - заявила во вторник на брифинге Зурабишвили.

По ее словам, соглашение, достигнутое между политическими силами, не исчерпало себя.

"Я разделяю позицию, что документ выполнил свое первоначальное назначение, завершил политический кризис, укрепилась стабильность, состоялся многопартийный парламент и политические процессы переместились с улицы в парламент", - сказала Зурабишвили.

Она отметила, что самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), в результате отказа от подписания соглашения, не смогла перенести политические процессы на улицу, потеряла ресурс дестабилизации ситуации и претерпела "определенную маргинализацию".

"Поэтому я не согласна с оценками правящей партии, что поляризация не уменьшилась, чем она объясняет аннулирование документа", - сказала Зурабишвили.

На прошлой неделе "Грузинская мечта" объявила соглашение, подписанное 19 апреля с оппозиционными партиями, аннулированным под предлогом того, что главная оппозиционная партия "ЕНД" по истечении 100 дней его не подписала.

Соглашение о выходе Грузии из политического кризиса, вызванного бойкотом оппозицией работы парламента, было разработано президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который дважды в марте и апреле вел в Тбилиси консультации с лидерами политических партий.

Подписанный "Грузинской мечтой" и пятью оппозиционными партиями документ предполагал ряд пунктов по реформе судебной системы, изменению избирательного кодекса, изменению порядка выборов генерального прокурора и председателя Центральной избирательной комиссии, освобождению из заключения председателя ЕНД Никанора Мелия и еще один пункт, в котором говорилось, что если "Грузинская мечта" в ходе предстоящих в октябре местных выборов наберет менее 43% голосов избирателей, тогда в 2022 году будут назначены внеочередные парламентские выборы. В оппозиции считают, что правящая партия вышла из соглашения с оппозицией именно из-за этого пункта, так как не верит в свой успех на предстоящих местных выборах.

Теги: #президент #грузия #позиция #соглашение
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