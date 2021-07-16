Политика

16:23 16.07.2021

Встречу Зеленского с фракцией "Слуга народа" перенесли - нардеп Кравчук

1 мин читать
Встречу Зеленского с фракцией "Слуга народа" перенесли - нардеп Кравчук

Встречу президента Украины Владимира Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа", предварительно запланированную на 17 июля, перенесли на конец августа или на начало сентября, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Мы решили, что целесообразнее будет провести встречу президента и фракции в конце августа или в начале сентября, чтобы спланировать новый политический сезон", - сказала Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, более уместно не подводить итоги, а формировать планы на осень, и "их действительно будет много: нас ждёт и закон про олигархов, и сложный налоговый закон, и другие законодательные акты".

"И Кабмин также будет более готов к тому, чтобы обсудить проект бюджета на следующий год", - добавила парламентарий.

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" 17 июля планировала проведение закрытого мероприятия при участии президента Украины Владимира Зеленского и членов Кабинета министров.

Теги: #кравчук #зеленский #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:07 16.07.2021
Зеленский представил нового главу МВД Украины Монастырского

Зеленский представил нового главу МВД Украины Монастырского

13:49 16.07.2021
Зеленский по случаю годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: документ объединил народ в стремлении самостоятельно строить свое государство

Зеленский по случаю годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: документ объединил народ в стремлении самостоятельно строить свое государство

22:10 15.07.2021
Зеленский предлагал Авакову подать в отставку - Антон Геращенко

Зеленский предлагал Авакову подать в отставку - Антон Геращенко

17:37 15.07.2021
Зеленский накануне встречи Байдена и Меркель: верю, что США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его

Зеленский накануне встречи Байдена и Меркель: верю, что США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его

12:29 15.07.2021
В "Слуге народа" есть 226 подписей за кандидатуру Монастырского на пост главы МВД

В "Слуге народа" есть 226 подписей за кандидатуру Монастырского на пост главы МВД

10:00 15.07.2021
Корниенко уверен, что в Раде будет минимум 226 голосов за отставку Авакова

Корниенко уверен, что в Раде будет минимум 226 голосов за отставку Авакова

15:12 14.07.2021
Около 70% украинцев уверены, что встреча Зеленского и Путина поможет урегулированию ситуации на Донбассе – опрос

Около 70% украинцев уверены, что встреча Зеленского и Путина поможет урегулированию ситуации на Донбассе – опрос

10:26 14.07.2021
Зеленский поздравил Макрона и народ Франции с Днем взятия Бастилии

Зеленский поздравил Макрона и народ Франции с Днем взятия Бастилии

17:23 13.07.2021
Корниенко: встречи Зеленского с немецкими политиками важны в контексте его последующей встречи с Байденом

Корниенко: встречи Зеленского с немецкими политиками важны в контексте его последующей встречи с Байденом

15:42 13.07.2021
Русский язык не является собственностью РФ – Зеленский

Русский язык не является собственностью РФ – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия подтвердил проведение 20 июля внеочередной сессии Рады

Депутаты от "Батькивщины", ОПЗЖ и "Довиры" заблокировали подписание закона о реформе ВСП

Саммит "нормандской четверки" состоится в ближайшее время

"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова - Тимошенко

Законопроект о национальных сообществах предлагает создать дома национальностей в каждом областном центре Украины - замглавы МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Бюджетный комитет Рады перенес выплаты учителям с осени на июль – "Батькивщина"

Разумков о возможных отставках в правительстве: осенью посмотрим, у меня есть вопросы как минимум к трем министрам

Разумков ожидает письмо от инициаторов проведения внеочедной сессии с просьбой созвать ее на 20 июля

"Евросолидарность" требует создания отдельной ВСК по делу "вагнеровцев" – Порошенко

Арахамия подтвердил проведение 20 июля внеочередной сессии Рады

Депутаты от "Батькивщины", ОПЗЖ и "Довиры" заблокировали подписание закона о реформе ВСП

Рада может на следующей неделе провести внеочередную сессию - нардеп Гончаренко

Спикер Рады считает целесообразным лишение полномочий народного депутата за прогулы

Яценюк: членство Украины в НАТО - в интересах государств-членов

Яценюк указал на угрозу балансу сил в Украине в связи с отставкой Авакова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА