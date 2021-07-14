Политика

19:47 14.07.2021

Яценюк указал на угрозу балансу сил в Украине в связи с отставкой Авакова

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Яценюк указал на угрозу балансу сил в Украине в связи с отставкой Авакова

Отставка министра внутренних дел Украины несет угрозу балансу сил в стране, считает бывший премьер-министр Украины и глава фонда Open Ukraine Арсений Яценюк.

"Я не рад этому решению, поскольку я был премьер-министром, который номинировал (глав - ИФ) Министерства внутренних дел дважды. Он - очень сильный государственный деятель. Он сделал многое, чтобы реформировать Национальную полицию. На самом деле, мы делали это совместно и при поддержке правительства Соединенных Штатов. Это одна из ключевых реформ - Национальная полиция и патрульная полиция, и американское правительство значительно поддержало ее. И украинский народ. Посмотрите на уровень одобрения Национальной полиции. Он очень высокий", - сказал Яценюк во время дискуссии, организованной Atlantic Council в среду.

Также экс-премьер указал на значительный прогресс экстренных служб под руководством Авакова.

"Но это решение, насколько я понимаю, президента Зеленского. Господин Аваков действовал добросовестно, очень достойным образом, так что он решил подписать заявление об отставке, чтобы попрощаться. Чего я побаиваюсь. Ключевой элемент демократии - это баланс сил. На данный момент в Украине нет баланса сил, потому что президент контролирует исполнительную власть, президент имеет преимущество над судебной властью, и президент контролирует Офис президента", - пояснил Яценюк.

Он подчеркнул, что важно поддерживать баланс сил, как ключевую основу реальной демократии.

"С одной стороны это хорошо, потому что у президента есть огромные возможности продвигать вперед повестку дня реформ. С другой стороны, иногда это слишком проблематично для формирующихся демократий - иметь тех, кто контролирует все в стране", - добавил Яценюк.

Как сообщалось, 13 июля министр внутренних дел Украины Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Теги: #отставка #аваков
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