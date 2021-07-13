Политика

11:49 13.07.2021

Закон о медицинском каннабисе обеспечит лекарствами более 2 млн больных - Рудик

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Закон о медицинском каннабисе обеспечит лекарствами более 2 млн больных - Рудик

Препаратами из медицинского каннабиса в настоящее время лечат больных в 60 странах мира, поэтому Украина должна последовать примеру развитых государств и предоставить более чем 2 млн украинцев возможность получить необходимые им лекарства, отметила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик.

"Мы призываем поддержать легализацию медицинского каннабиса. Таким образом, украинские пациенты получат доступ к безопасному лечению по рецепту врача. Кроме того, закон будет регулировать производство медицинских препаратов. Сейчас более 2 млн украинцев с онкологическими заболеваниями, эпилепсией и другими болезнями нуждаются в лекарствах на основе каннабиса, которые могут облегчить боль, наладить сон и уменьшить судороги", - пояснила Рудик в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Она также напомнила, что партия "Голос" первой подняла в парламенте вопрос о необходимости принятия закона о легализации медицинского каннабиса.

Рудик отметила, что препараты на основе каннабиса будут выписываться только врачом и в ограниченных дозах для лечения пациентов с тяжелыми болезнями. Поэтому людям с наркотической зависимостью лекарства из каннабиса будут недоступны.

"Препараты конопли с ТГК (тетрагидроканнабинола) можно будет потреблять и распространять только под строгим контролем МВД и Минздрава, так же как опиаты: по красному рецепту врача. А вот препараты конопли с КБД (каннабидиол) продаются без контроля, как во всем цивилизованном мире. Для препаратов с ТГК ограничения точно будут. Ведь у каждого препарата есть как полезные свойства, так и побочные эффекты. Перечень заболеваний и схема применения будет определена законодательством и правительством", - уточнила депутат.

Лидер "Голоса" напомнила, что более 60 стран мира используют каннабис в медицинских и научных целях. Использование лекарственных средств на основе конопли разрешено в США и Великобритании, а также в большинстве стран Европы: Австрии, Франции, Германии, Италии, Швеции, Швейцарии, Польши и других.

Теги: #рудик #канабис #голос
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