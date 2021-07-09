Политика

15:48 09.07.2021

Меркель и Зеленский встретятся 12 июля в ходе ужина

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Меркель и Зеленский встретятся 12 июля в ходе ужина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретятся вечером в понедельник, 12 июля, в ходе ужина, сообщает сайт правительства Германии.

"Канцлер Ангела Меркель примет президента Украины Владимира Зеленского на ужине в Федеральной канцелярии 12 июля 2021 года в 19:00 (20:00 по киевскому времени)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что темами совместного обсуждения станут двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.

Согласно анонсу на сайте президента ФРГ, на 10:00 (11:00 по киевскому времени) запланирована беседа президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с Зеленским.

Ранее Зеленский заявил, что в ходе рабочего визита в Германию 12 июля намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тематику энергетической безопасности в контексте строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".

 

Теги: #зеленский #меркель #германия
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