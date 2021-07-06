Политика

13:47 06.07.2021

"Батькивщина" откроет всеукраинскую "горячую" линию для реагирования на факты незаконного захвата земель украинцев – Тимошенко

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"Батькивщина" откроет всеукраинскую "горячую" линию для реагирования на факты незаконного захвата земель украинцев – Тимошенко

В ближайшее время Всеукраинское объединение "Батькивщина" откроет всеукраинскую партийную горячую телефонную линию, которая будет собирать сообщения о фактах незаконного захвата земли и позволит мгновенно реагировать на каждый случай, заявила нардеп, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба политсилы, данная "горячая" линия будет "скорой" помощью для украинцев до тех пор, пока в стране будет продолжать работать рынок земли.

"Красивые рассказы о "рынке земли" ничего общего с реальностью не имеют. Поэтому мы решили, что будем в ручном режиме реагировать на случаи захватов паев украинцев. До конца этой недели мы готовим оборудование, чтобы открыть партийную горячую линию, на которую будем со всей страны принимать звонки. Если у людей будут отбирать землю, мы будем немедленно включаться и помогать людям ее возвращать", - сообщила Тимошенко.

По ее словам, "Батькивщина" также будет бороться за проведение всеукраинского референдума относительно земли и признание пакета "земельных" законов неконституционным в Конституционном суде.

К тому же, отметила она, результаты последнего социологического исследования Киевского международного института социологии подтверждают, что на "земельном" референдуме люди проголосуют против продажи земли.

"Свежая социология от КМИС показывает, что 84,1% против продажи земли иностранцам, а с 1 июля иностранные банки могут владеть украинской сельскохозяйственной землей. На "земельном" референдуме среди тех, кто определился и придет на него, более 70% будут голосовать против продажи. Вы представляете, какая масштабная воля народа? Почему же к людям не захотели прислушаться? Потому что руководство государства боится этот результат увидеть", - подчеркнула нардеп.

По ее мнению, то, что люди сейчас не продают массово свои паи, - это позитивный сигнал.

"Мы успеем добиться проведения референдума и слушаний Конституционного суда. Мы все успеем сделать, если только люди сейчас сделают паузу и не будут продавать землю", - отметила Тимошенко.

Также она обратила внимание на закрытость информации о продаже земли, ведь "несмотря на провозглашенную властями диджитализацию, не созданы информационной площадки, на которых можно было бы ознакомиться с операциями по земле", и пообещала в ближайшие дни направить запрос, чтобы эту информацию сделать публичной.

Теги: #земля #тимошенко #батькивщина
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