Политика

11:28 05.07.2021

Украина сделала достаточно для получения подтвержденных сроков членства в ЕС – Зеленский

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Украина сделала достаточно для получения подтвержденных сроков членства в ЕС – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и украинский народ сделали достаточно, чтобы получить от стран Европейского Союза и Североатланитического Альянса (НАТО) подтверждение, когда и как Украина станет членом ЕС и НАТО соответственно.

"Для нас НАТО – гарантия безопасности прежде всего. И гарантии благосостояния. Украина и украинский народ, я считаю, уже достаточно сделали, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина будет членом ЕС и НАТО", - сказал Зеленский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в понедельник в Киеве.

Теги: #ес #зеленский #нато
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