В последнюю пленарную неделю сессии пройдёт ещё два внеочередных заседания Рады - Корниенко

В последнюю пленарную неделю пятой сессии Верховной Рады девятого созыва состоятся ещё два внеочередных заседания парламента, прогнозирует первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"До конца сессии на следующей пленарной неделе у нас снова будут внеочередные заседания в том же режиме - вторник, четверг", - сказал Корниенко журналистам в четверг.

Он также не исключает, что Верховная Рада до летних каникул примет в целом закон о деолигархизации.

"Если мы будем успевать. Будет мало поправок, почему нет?" - ответил народный депутат на вопрос, будет ли принят до летних каникул закон о деолигархизации.

В то же время Корниенко предположил, что никаких внеочередных сессий во время парламентских каникул не будет, поскольку все депутаты будут в отпусках.

При этом он сообщил, что парламент соберётся на торжественное заседание в День независимости Украины - 24 августа.

"О большом гербе у нас есть законопроект. Хотелось бы в торжественной атмосфере его обсудить и, возможно, принять в первом чтении и, может, сразу в целом", - отметил первый заместитель главы фракции.

Согласно графику работы Верховной Рады последняя пленарная неделя сессии - 13-16 июля.