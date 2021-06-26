Политика

22:07 26.06.2021

Зеленский обратился к кандидатам на должность канцлера Германии с вопросами о будущей политике в отношении Украины

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Зеленский обратился к кандидатам на должность канцлера Германии с вопросами о будущей политике в отношении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в панельной дискуссии на тему: "Роль Германии в мире", организованной Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC), во время которой обратился к кандидатам на должность Федерального канцлера Германии, сообщает пресс-служба главы государства.
"Выборы в Бундестаг имеют значение для нас, ведь Германия - это наш ключевой партнер. Это важная сторона Нормандского формата и наш союзник на пути к европейскому сообществу", - отметил президент и добавил, что именно поэтому видение будущего федерального канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично.
Также Зеленский обратился к кандидатам с рядом вопросов.
"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? С Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Ли устала Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора от дипломатических избеганий перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?" - поинтересовался он.
Кроме того, он напомнил, что сейчас к украинской границе стянуты около 100 тыс. российских военнослужащих. Европейские лидеры поддерживают предоставление Украине гарантий безопасности, однако Украина не является членом НАТО.
"Поэтому если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?" - спросил президент.
Также Зеленский поинтересовался мнением каждого из кандидатов по поддержке проекта "Северный поток – 2", в частности - укрепляет ли он европейскую безопасность, способствует ли единству континента и является ли этот проект ловушкой для Украины и всей Европы.
"Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тыс. погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома – является ли все это достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею восстановления саммитов ЕС - Россия до восстановления территориальной целостности Украины?" - спросил он и поблагодарил за честные ответы.
Участие в дискуссии приняли председатель Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер - федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) Олаф Шольц и сопредседатель партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок.
Участники мероприятия давали ответы на ключевые вопросы, которые волнуют международное сообщество: какой должна быть роль Германии в мире, какие последствия будет для ее международной политики и безопасности в контексте трансатлантических отношений и за их пределами.
Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября.

Теги: #политика #украина #германия
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