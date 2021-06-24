Порошенко и Грибаускайте обсудили угрозы "Северного потока-2" и усиление санкций против России

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Литвы в 2009-2019 годах Далей Грибаускайте, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Петр Порошенко и Далия Грибаускайте обсудили вызовы безопасности перед Украиной и вообще перед европейским континентом в связи с продолжающейся российской агрессией, подрывными действиями Кремля против трансатлантического единства и солидарности, строительством "Северного потока-2", а также преступлениями против демократии со стороны режима Лукашенко в Беларуси", - указывается в сообщении.

Порошенко подчеркнул важность сохранения и усиления санкционного режима со стороны Запада против России, невозможности возвращения к "обычному ведению дел" к прекращению агрессии, а также необходимости осуществления шагов в направлении деоккупации Донбасса и Крыма, в том числе успешного запуска Крымской платформы.

Он выразил благодарность за личный вклад Грибаускайте как в развитие двусторонних отношений, так и в продвижение евроинтеграционной и евроатлантической повестки дня Украины, а также благодарность Литве за готовность принять в Вильнюсе в начале июля очередную Конференцию по вопросам реформ в Украине.

Порошенко и Грибаускайте договорились поддерживать контакты для эффективного продвижения совместной повестки дня.