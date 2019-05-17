Грибаускайте посетит церемонию инаугурации Зеленского

Президент Литвы Даля Грибаускайте примет участие в церемонии инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского.

"В понедельник, 20 мая, президент Литовской Республики Даля Грибаускайте отбывает в Киев для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского", - сообщается на сайте президента Литвы в пятницу.

Грибаускайте отметила, что Украина – близкая для Литвы страна. "Литовский народ на протяжении многих десятков лет вел борьбу за свободу, поэтому очень хорошо понимает и поддерживает стремление украинского народа самостоятельно создавать европейское будущее своего государства, а также решительно поддерживает Украину в защите своего суверенитета и территориальной целостности", - сказала президент Литвы.