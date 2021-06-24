Политика

09:32 24.06.2021

Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США – Офис президента

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Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США – Офис президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

"Собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США по приглашению президента США Джо Байдена", - сообщает Офис президента.

В свою очередь Нуланд заверила Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей урегулированию ситуации в Донбассе.

Ермак также проинформировал американских партнеров о внедрении реформ в Украине и рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений государства.

"Заместитель госсекретаря США отметила важность продолжения начатых реформ для укрепления Украины, в частности реформы в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией, и заверила в поддержке со стороны США этих усилий", - сказано в сообщении.

Теги: #ермак #разговор #нуланд
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