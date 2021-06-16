Политика

12:00 16.06.2021

Десять депутатов "Голоса" намерены создать в Раде отдельное объединение "Справедливость"

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Десять депутатов "Голоса" намерены создать в Раде отдельное объединение "Справедливость"

Десять народных депутатов из фракции "Голос" намерены создать отдельное объединение в Верховной Раде под названием "Справедливость", заявила одна из инициаторов, нардеп Александра Устинова.

"Десять народных депутатов заявили о создании отдельного объединения "Справедливость", которое и в дальнейшем будет защищать те интересы избирателей, что мы и обещали делать на выборах 2019 года", - сообщила Устинова на брифинге в среду.

Кроме Устиновой, в новосозданное объединение вошли депутаты Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталия Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Ярослав Юрчишин и Андрей Шараскин.

Вместе с тем, на вопрос то том, не станет ли данная инициатива причиной исключения этих десяти парламентариев из фракции "Голос", Устинова объяснила, что исключение из фракции не означает лишение ими мандата.

Со своей стороны Ярослав Юрчишин уточнил, что исключение такого количества депутатов из фракции "уничтожит фракцию, а на это Ярослав Железняк никогда в жизни не пойдет", поскольку фракция является для него единственным механизмом влияния.

 

Теги: #планы #фракция #голос
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