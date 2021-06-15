Политика

15:53 15.06.2021

Нардепы из оппозиции зарегистрировали в Раде законопроект о деолигархизации

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Нардепы из оппозиции зарегистрировали в Раде законопроект о деолигархизации

Группа народных депутатов из оппозиционных фракций зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о деолигархизации.

Как сообщает сайт Верховной Рады, законопроект №5599-1 (альтернативный - ИФ) о деолигархизации, способствованию конкуренции, очищению власти от коррупционных влияний и социальной ответственности бизнеса зарегистрирован в парламенте во вторник.

Согласно карточке законопроекта, основной комитет по подготовке документа к рассмотрению в зале заседаний является комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Среди авторов законопроекта народные депутаты Николай Княжицкий, Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Европейская солидарность"), Андрей Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров (фракция "Голос"), Сергей Власенко, Александр Абдулин, Иван Крулько (фракция "Батькивщина").

Текс законопроекта пока на сайте не обнародован.

Теги: #оппозиция #олигархи #рада
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