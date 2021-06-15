Политика

13:29 15.06.2021

Тимошенко: Власть облагает украинцев новыми налогами

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Тимошенко: Власть облагает украинцев новыми налогами

За красивым названием - о налоговой амнистии – депутаты от "Слуги народа" скрыли закон, которым заставят людей заплатить от 5 до 9% налога на их имущество и сбережения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Их идея заключается в том, что после принятия и подписания президентом этого закона каждый гражданин Украины должен будет заполнить декларацию, а потом заплатить налог от 5 до 9% на имущество и сбережения. Это не просто уничтожение среднего класса, это зачистка Украины", - подчеркнула Тимошенко, комментируя законопроект №5153, передает пресс-служба политсилы.

Лидер "Батькивщины" возмутилась, что декларирование для депутатов и чиновников всех уровней произошло без какого-либо налогообложения, а для народа декларирование предусматривает уплату налогов.

"В законе написано, что декларирование добровольное, но если не задекларировал, то будет уголовное дело по статье. Так "слуги народа" расправляются со своим народом", - отметила она, добавив, что принятый закон команда "Батькивщины" обжалует в Конституционном суде.

Теги: #декларирование #налоги #тимошенко #батькивщина
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