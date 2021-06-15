Кремень призвал Раду не допустить внесения каких-либо изменений в языковое законодательство

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, председателю и членам парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики о недопустимости внесения каких-либо изменений в языковое законодательство.

"Накануне 25-й годовщины Конституции Украины и 30-летия Независимости продолжается циничная массовая атака на украинский язык. Сегодня в повестку дня сессии Верховной Рады Украины включены законопроекты №5554 и №5554-1, предусматривающие отсрочку обязательного озвучивания фильмов на украинский язык на неопределенный срок. Также сегодня запланировано очередное заседание парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, на котором отдельные народные депутаты снова попытаются внести к прошлогоднему законопроекту о независимости Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию (№4107) новые неконституционные поправки и полностью отменить обязательность украинского языка для фильмов и сериалов с 16 июля этого года", - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена.

В связи с этим Кремень обратился к Разумкову и профильному комитету с призывом не допустить внесения каких-либо изменений в языковое законодательство.

"Мы против таких скрытых манипуляций с законодательством, которые фактически приведут к созданию для граждан Украины дополнительных ограничений по языковому признаку, что недопустимо. Поэтому законопроекты 4107, 5554, 5554-1 не могут быть поддержаны Верховной Радой Украины, как противоречащие Конституции", - подчеркнул уполномоченный.