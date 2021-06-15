Политика

11:42 15.06.2021

Шмыгаль поддерживает законопроект Зеленского о деолигархизации

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Шмыгаль поддерживает законопроект Зеленского о деолигархизации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддерживает законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации.

"Система экономических отношений, которая достаточно давно сформировалась в нашей стране, тормозит наше развитие и снижает шансы на "украинское экономическое чудо". Речь идет об олигархической системе отношений… Последние 10-15 лет о такой системе знали все, но никто ничего не делал, чтобы ее переломать. Для нас такая система отношений не имеет ничего общего со строительством успешного государства на конкурентных основах. Ни для команды президента, ни для правительства работать в такой системе не возможно. Инициированный президентом антиолигархический законопроект яркое тому подтверждение. Поэтому мы однозначно приветствуем и поддерживаем инициативу Владимира Зеленского", - сказал Шмыгаль на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" во вторник в Киеве.

Премьер отметил, что олигархическая система связала экономику и политику, а также объединяет в себе неэффективные предприятия, монополизм, отсутствие конкуренции, давление правоохранительных органов, а также излишнюю зарегулированность в отношениях государства и бизнеса.

Теги: #шмыгаль #олигархи
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