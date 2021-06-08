Политика

11:45 08.06.2021

Зеленский считает исправление пресс-релиза своего Офиса по поводу поддержки Байденом ПДЧ для Украины несущественным – УП

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Зеленский считает исправление пресс-релиза своего Офиса по поводу поддержки Байденом ПДЧ для Украины несущественным – УП

Президент Украины Владимир Зеленский считает несущественным внесение исправлений в пресс-релиз своего офиса, которое касалось поддержки президентом США Джо Байденом Украины в вопросе предоставления ей Плана действий по членству в НАТО.

Об этом президент заявил в комментарии изданию "Украинская правда" во вторник.

"Слова – не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит – значит нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, согласно уточненной версии релиза Офиса президента, во время разговора между президентами Украины и США накануне, Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня, а Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе.

 

Теги: #зеленский #байден #пресс_релиз
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