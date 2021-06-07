Политика

10:50 07.06.2021

В "Голосе" ожидают письменное заявление Притулы о выходе из партии

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В "Голосе" ожидают письменное заявление Притулы о выходе из партии

В политической партии "Голос" ожидают письменное заявление Сергея Притулы о его намерении выйти из состава политсилы, заявила лидер партии Кира Рудик.

"Объявление о выходе из партии требует письменного заявления, поэтому мы ожидаем письменное заявление Сергея Притулы о выходе", – сказала Рудик агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По ее словам, в "Голосе" не удивлены тем, что "личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой" взяли верх над общей целью – построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания, задекларированные в течение двух избирательных кампаний, в том числе Притулой.

"Впрочем, поздравляю господина Притулу с тем, что он в конце концов определился со своими политическими планами. Желаем ему удачи в построении собственного политического проекта, за который он, очевидно, возьмется, а также в карьере в шоу-бизнесе, которую он успешно продолжает", – отметила Рудик.

Она добавила, что желание отдельных партийцев "Голоса" отказаться от программных основ, либеральной идеологии, обещаний, данных во время выборов, и идти своим политическим путем никоим образом не останавливает процесс развития либеральной партии, которой является "Голос".

Как сообщалось, утром 7 июня украинский шоумен, волонтер Сергей Притула объявил о выходе из партии "Голос".

Теги: #рудик #голос #притула
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