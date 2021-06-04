В правительстве Венгрии заявили о готовности Орбана встретиться с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил министр-руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"Украина - это очень важный сосед Венгрии. Поэтому мы готовы встретиться. Решение за Украиной", - сказал Гуйяш в интервью изданию Varosh, опубликованном в четверг.

Он подчеркнул, что нет дополнительных условий для этой встречи.

"Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским", - добавил Гуйяш.