Политика

09:25 04.06.2021

В правительстве Венгрии заявили о готовности Орбана встретиться с Зеленским

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В правительстве Венгрии заявили о готовности Орбана встретиться с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил министр-руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"Украина - это очень важный сосед Венгрии. Поэтому мы готовы встретиться. Решение за Украиной", - сказал Гуйяш в интервью изданию Varosh, опубликованном в четверг.

Он подчеркнул, что нет дополнительных условий для этой встречи.

"Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским", - добавил Гуйяш.

 

Теги: #венгрия #зеленский #орбан
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