Политика

11:22 27.05.2021

Нардеп от "Голоса" Василенко возглавила Бюро женщин-парламентариев Межпарламентского союза

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Нардеп от "Голоса" Василенко возглавила Бюро женщин-парламентариев Межпарламентского союза

Народный депутат Украины фракции "Голос" Леся Василенко официально стала президентом Бюро женщин-парламентариев Межпарламентского союза (МПС), сообщает пресс-служба партии "Голос".

Как отмечают в политсиле, такую высокую должность в руководящих органах МПС Украина занимает впервые.

По словам Василенко, назначение президентом Бюро МПС будет способствовать улучшению дипломатических отношений с парламентами других стран, а также усилит голос Украины в мире по ключевым международным вопросам. "Следующие два года – большая возможность для нашей страны стать лидером в продвижении инклюзивной мировой повестки дня и равных возможностей для мужчин и женщин", – прокомментировала депутат.

В своей первой речи в качестве президента Бюро женщин-парламентариев во время Ассамблеи МПС она обратила внимание на необходимость учета принципов гендерного равенства при разработке национальных стратегий выхода из пандемии. В частности, политик призвала парламенты всех стран усовершенствовать законодательство в вопросе гендерной чувствительности и отменить дискриминационные законы.

"В преодолении пандемии и развития лучшего "завтра", мы должны помнить, что последствия Covid-19 вовсе не гендерно-нейтральные. На передовой борьбы с пандемией 70% борцов – это женщины. В то же время от последствий пандемии наиболее пострадали также женщины. Более 245 млн женщин со всего мира стали жертвами домашнего насилия. Женщин больше среди тех, кто потерял работу или был вынужден уйти в неоплачиваемый сектор экономики. В то же время лишь четверть депутатских мандатов и руководящих должностей в мире занимают женщины", – отметила Василенко.

При этом она акцентировала на четырёх задачах, которые следует выполнить для того, чтобы "построить более сильный, выносливый и безопасный мир". Во-первых, по словам Василенко, следует усилить равный доступ женщин и мужчин к руководящим должностям в местах принятия решений: соотношение должно быть не менее 50/50.

Во-вторых, по мнению парламентария, нужно создать равные условия экономического роста. Для этого, считает нардеп, государственные стратегии и программы должны обеспечивать инклюзивную систему соцзащиты и доступные услуги по уходу за детьми.

В-третьих, как подчеркнула она, парламенты должны активизировать свои усилия в борьбе с насилием в отношении женщин, в том числе в Интернете. Она считает, что эта "теневая пандемия должно быть искоренена раз и навсегда".

"В-четвертых, парламенты должны стать примерами гендерного равенства и инклюзивности. Равные возможности для женщин и мужчин парламентариев означают, что парламенты должны стать пространствами, свободными от сексизма и стереотипов. Законы должны принимаются через призму равенства, а бюджеты должны быть гендерно сбалансированными", – добавила Василенко на открытии Ассамблеи.

Теги: #василенко #голос #мпс #женщины
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