Политика

15:26 25.05.2021

"Голос" открыл партийный офис в Сумах

2 мин читать
"Голос" открыл партийный офис в Сумах

Политическая партия "Голос" открыла новую партийную ячейку в городе Сумы, сообщается пресс-служба политсилы.

"Мы рады открыть новую ячейку "Голоса" – в Сумах. Я очень благодарна Татьяне Мироненко, которая инициировала открытие центра в Сумах и собрала активную и прогрессивную команду. У нас общие ценности – наша партия объединяет профессионалов, верных Украине, которые точно знают, что готовы присоединиться к изменениям в стране, в каком бы городе они не были", – сказала председатель "Голоса" Кира Рудик.

Она подчеркнула, что партия "Голос" не боится изменений и готова брать на себя ответственность, стремясь сделать Украину современной, технологичной и экономически развитой страной.

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить экономику. Мы уже приняли закон об инвестициях и поддержке малого и среднего бизнеса, подали законопроект о поддержке предпринимателей на время карантина. А сейчас работаем с экспертным сообществом и бизнес-ассоциациями над экономической стратегией для Украины", – отметила лидер "Голоса".

По ее словам, без системных реформ и инвестиций в технологии Украина не получит новый уровень развития.

"Украине, каждому городу, каждому региону нужен системный план выхода из кризиса. Чего мы ждем от министров и будем на них давить, чтобы такой план появился. Поэтому еще раз поздравляю команду Сум с присоединением к семье "Голоса". Работы впереди много, но мы ее не боимся - ведь она ради изменений в Украине", – добавила Рудик.

Теги: #рудик #сумы #голос #офис
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:59 24.05.2021
"Голос" работает над экономической стратегией для Украины – нардеп Рудик

"Голос" работает над экономической стратегией для Украины – нардеп Рудик

11:46 24.05.2021
"Голос" призывает международное сообщество прекратить государственный терроризм в Беларуси – заявление

"Голос" призывает международное сообщество прекратить государственный терроризм в Беларуси – заявление

12:18 21.05.2021
Рудик: "Северный поток-2" - это оружие России в гибридной войне против Украины

Рудик: "Северный поток-2" - это оружие России в гибридной войне против Украины

17:35 20.05.2021
Профильный комитет Рады поддержал проект постановления о своевременном внедрении плана по сокращению выбросов из угольных ТЭЦ/ТЭС - нардеп Василенко

Профильный комитет Рады поддержал проект постановления о своевременном внедрении плана по сокращению выбросов из угольных ТЭЦ/ТЭС - нардеп Василенко

15:17 20.05.2021
Преодоление коррупции, прекращение войны и завершение эпохи бедности зависит от системности реформ в Украине - Рудик

Преодоление коррупции, прекращение войны и завершение эпохи бедности зависит от системности реформ в Украине - Рудик

11:50 19.05.2021
"Голос" призывает кандидатов на должности министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения провести аудит ведомств в случае назначения

"Голос" призывает кандидатов на должности министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения провести аудит ведомств в случае назначения

11:10 19.05.2021
ВСК по "вагнеровцам" должна заниматься исключительно этим вопросом, считают в "Голосе"

ВСК по "вагнеровцам" должна заниматься исключительно этим вопросом, считают в "Голосе"

17:10 17.05.2021
"Голос" будет требовать от кандидатов на должности министров план деятельности на полгода - Рудик

"Голос" будет требовать от кандидатов на должности министров план деятельности на полгода - Рудик

12:19 06.05.2021
В "Голосе" прогнозируют сложный разговор Зеленского с Блинкеном

В "Голосе" прогнозируют сложный разговор Зеленского с Блинкеном

18:15 28.04.2021
Замена главы "Нафтогаза" угрожает независимости компании и сотрудничеству Украины с МВФ – член комитета по вопросам энергетики

Замена главы "Нафтогаза" угрожает независимости компании и сотрудничеству Украины с МВФ – член комитета по вопросам энергетики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Габек поддерживает предоставление Украине оборонительных видов вооружения - F.A.Z.

Латвия высылает белорусских дипломатов в ответ на высылку своего посла из Минска

Кличко: Кто-то хотел во главе столицы на 100% своего человека, но имеем на 100% человека киевлян

Кличко - Зеленскому: Я думал, что у нас общие враги

Идея об участии США в нормандском формате является бесперспективной, а иные варианты привлечения Штатов к процессу переговоров с Путиным - непонятны, считают в "Голосе"

ПОСЛЕДНЕЕ

Сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Габек поддерживает предоставление Украине оборонительных видов вооружения - F.A.Z.

Нардеп Гончаренко предлагает усовершенствовать процедуру прекращения и отмены военного положения

Тимошенко: Президент знает, что вся страна против продажи земли, и идет против воли людей

Кулеба и сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" обсудили противодействие строительству "Северного потока–2"

Гройсман: правительство Украины "сделает одолжение" Лукашенко, запретив авиасообщение с Беларусью

Латвия высылает белорусских дипломатов в ответ на высылку своего посла из Минска

Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Минска, в том числе запрет полетов для белорусской авиакомпании - Меркель

Порошенко призвал ввести жесткие санкции против режима Лукашенко и потребовал расследовать дело "вагнеровцев"

Украинские нардепы требуют прекратить дипломатические контакты с Беларусью

Кличко: Кто-то хотел во главе столицы на 100% своего человека, но имеем на 100% человека киевлян

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА