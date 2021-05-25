"Голос" открыл партийный офис в Сумах

Политическая партия "Голос" открыла новую партийную ячейку в городе Сумы, сообщается пресс-служба политсилы.

"Мы рады открыть новую ячейку "Голоса" – в Сумах. Я очень благодарна Татьяне Мироненко, которая инициировала открытие центра в Сумах и собрала активную и прогрессивную команду. У нас общие ценности – наша партия объединяет профессионалов, верных Украине, которые точно знают, что готовы присоединиться к изменениям в стране, в каком бы городе они не были", – сказала председатель "Голоса" Кира Рудик.

Она подчеркнула, что партия "Голос" не боится изменений и готова брать на себя ответственность, стремясь сделать Украину современной, технологичной и экономически развитой страной.

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить экономику. Мы уже приняли закон об инвестициях и поддержке малого и среднего бизнеса, подали законопроект о поддержке предпринимателей на время карантина. А сейчас работаем с экспертным сообществом и бизнес-ассоциациями над экономической стратегией для Украины", – отметила лидер "Голоса".

По ее словам, без системных реформ и инвестиций в технологии Украина не получит новый уровень развития.

"Украине, каждому городу, каждому региону нужен системный план выхода из кризиса. Чего мы ждем от министров и будем на них давить, чтобы такой план появился. Поэтому еще раз поздравляю команду Сум с присоединением к семье "Голоса". Работы впереди много, но мы ее не боимся - ведь она ради изменений в Украине", – добавила Рудик.