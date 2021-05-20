Вынесение вопроса о ситуации на Донбассе на всеукраинский референдум создаёт опасный прецедент - нардеп Фриз

Вопрос об урегулировании ситуации на Донбассе не может быть вынесен на всеукраинский референдум, поскольку это создаёт опасный прецедент, а также в связи с этим могут возникнуть риски фальсификации и военного обострения, считает народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"Вопросы Донбасса не могут выноситься на референдум, поскольку это создает опасный прецедент. В 2014 году мы уже видели, как и для чего Россия использует референдумы. Украина не Швейцария, ни по опыту референдумов, ни в отношении соседей. Ни один из соседей Швейцарии не претендует на ее территории в отличие от России. Убеждена, что для проведения референдумов должна быть соответствующая ситуация безопасности, территориальная целостность и отсутствие войны", - сказала парламентарий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем Фриз подчеркнула, что все вопросы по урегулированию событий на востоке Украины должны решаться политико-дипломатическим путем с привлечением парламента.

"Если вопрос востока выносить на референдум, то существуют риски фальсификаций, враждебного влияния и военного обострения", - добавила она.