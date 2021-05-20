Политика

20:34 20.05.2021

Бороться с олигархами можно и без принятия законов - необходима политическая воля - нардеп Рахманин

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Бороться с олигархами можно и без принятия законов - необходима политическая воля - нардеп Рахманин

Член депутатской фракции "Голос", представитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин не видит необходимости в законодательном урегулировании процесса борьбы с олигархами в Украине.

"Если есть желание и политическая воля, то с олигархами можно бороться, не принимая никаких законов. Законодательная база здесь ни к чему. Я себе плохо представляю, каким образом и, главное, зачем нужно принимать такой закон. Просто для того, чтобы он был? Ну тогда давайте описывать в виде закона все имеющиеся явления", - сказал Рахманин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, комментируя анонсированную президентом норму законопроекта, согласно которой, лица, попавшие в реестр олигархов, в частности, не смогут быть народными депутатами Украины, Рахманин обратил внимание на статью 76 Конституции, в которой описаны условия избрания народным депутатом.

Так, Основной закон Украины предусматривает, что народным депутатом может быть избран гражданин Украины, достигший на день выборов достиг двадцати одного года, имеющий право голоса и проживающий в Украине в течение последних пяти лет. При этом не может быть избран в Верховную Раду гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке.

"Если в 76-й статье президента что-то не устраивает, то у него есть право законодательной инициативы: он может внести соответствующие предложения по поводу изменений в Конструкцию", - подчеркнул Рахманин.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая поинформировал, что подготовка законопроекта о деолигархизации уже практически завершена, и этот документ появится на следующей неделе.

Теги: #олигархи #рада #борьба
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