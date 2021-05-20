Политика

17:29 20.05.2021

Я не собирался и не собираюсь в команду Зеленского – Яценюк

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Я не собирался и не собираюсь в команду Зеленского – Яценюк

Бывший премьер-министр Украины, лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил о том, что никогда не собирался и не собирается присоединяться к команде президента Украины Владимира Зеленского.

"В сегодняшней пресс-конференции в ответе на вопрос журналиста президент вспомнил мою фамилию. Сказал, что в его команде не будет людей "с таким опытом". "С каким именно" - Владимир Зеленский не уточнил", - написал Яценюк на своей странице фейсбук.

Экс-премьер отметил, что "его опыт" базируется на том, что он взял на себя ответственность за Украину в тот период, когда против нашей страны велась сухопутная военная операция, продолжалась горячая фаза войны.

"Мой опыт - это взять ответственность за страну, на счетах которой 108 тысяч гривень. Мой опыт - это принять страну разграбленной, уничтоженной, без вертикали власти. Без армии, с коррумпированной милицией, с российской газовой петлей на шее страны, с непосильным государственным долгом, с угрозой остановки выплат зарплат и пенсий людям", - подчеркнул Яценюк.

Политик отметил, что с тех пор ни одно правительство так и не смогло повторить успехов его Кабмина.

"Независимые аналитические организации с цифрами доказали, что ни одно правительство не повторило того темпа реформ моих правительств 14-16 лет. Где-то в это время Владимир Александрович давал очередной успешный корпоратив. Поэтому, надеюсь, что Владимир Зеленский именно эту нашу разницу в опыте имел в виду ", - заявил экс-премьер.

Он отметил, что передал страну с растущей экономикой, с возрожденной армией, уменьшенным государственным долгом и 90 млрд на счетах:

"С Соглашением об ассоциации с ЕС, выполненными требованиями для безвиза, энергетически независимую от страны-агрессора и санкциями против РФ", - уточнил Яценюк.

Он добавил, что "не собирался и не собирается в команду Зеленского".

"Доверие народа, а не отдельных персоналий, - вот цель настоящего политика. И это доверие должно быть получено на выборах", - резюмировал экс-премьер.

 

Теги: #яценюк #зеленский #политика
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