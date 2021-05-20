Зеленский: Франция и Германия несколько ослабляют свои позиции по отношению к РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Франция и Германии несколько ослабляют свои позиции по отношению к РФ и ожидает с их стороны более сильной поддержки Украины.

"Мы понимаем, что мы будем идти дальше в "нормандском формате". У меня была встреча с президентом Макроном в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель. Я чувствуют их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее… Я считаю, что они в последнее время немножко ослабляют свои позиции относительно России, - сказал Зеленский на пресс-конференции в четверг в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина"

Глава Украинского государства отметил, что ослабление позиций по отношению к РФ связано, в частности, с экономической ситуацией, в частности, с давлением внутри их стран со стороны бизнеса в контексте санкций.

"Например, у Германии это связано с тем, что также есть экономическое давление из-за санкционной политики относительно "Северного потока – 2". Очень сложный выбор. Но пока что я знаю, что они поддерживают Украину", - сказал Зеленский.