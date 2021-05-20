Политика

12:27 20.05.2021

Зеленский: Мы строим страну без олигархов, без войны, где все равны перед законом

2 мин читать
Зеленский: Мы строим страну без олигархов, без войны, где все равны перед законом

Президент Украины Владимир Зеленсикй заявил, что приоритетами в его работе является построение страны без олигархов, без войны и где все равны перед законом.

"Какие приоритеты. Номер один – мы строим страну без олигархов… Я думаю, вы ощущаете первые наши шаги, к которым я готовился достаточно долго, и сейчас вы видите результаты, Страну для 40 млн, а не для сотни "Forbes", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Кроме того, президент заявил, что власть строит страну, которая не находится в зависимости от санкционной политики других государств, а которая самостоятельно защищает свой суверенитет, в том числе внутри страны.

"Мы строим страну, где все будут равны перед законами - и те, про кого я сказал выше, и все другие. Это та сфера, которую мы строим с нуля: новую судебную систему, антикоррупционный суд, Конституционный суд, много важных законов, большинство из которых уже согласованы", - добавил он.

Среди прочего, Зеленский отметил, что среди его приоритетов - построение государства, где нет бедности, и где земля принадлежит народу.

"Относительно пенсий, там справедливости пока что я не вижу. Будет пенсионная реформа", - сказал он.

В то же время, президент отметил, что начали работать несколько пенсионных программ, в частности, для людей старше 75 лет.

"И самый главный приоритет – мы строим страну без войны. И это правда. Это, правда, сложный путь, не очень быстрый. По кирпичикам собираем этот мир – вот, что мы делаем. И мы понимаем, что мир должен быть крепким – навсегда. И это зависит от мощи нашей армии", - сказал Зеленский.

Теги: #зеленский #пресс_конференция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:17 20.05.2021
Ситуация на Донбассе может стать предметом всеукраинского референдума – Зеленский

Ситуация на Донбассе может стать предметом всеукраинского референдума – Зеленский

13:13 20.05.2021
Зеленский о возможных санкциях в отношении Коломойского и Фирташа: смотрите нас по пятницам, вы увидите много всего

Зеленский о возможных санкциях в отношении Коломойского и Фирташа: смотрите нас по пятницам, вы увидите много всего

13:10 20.05.2021
Зеленский раскритиковал экс-руководителя "Нафтогаза" за нецелевое расходование средств и финансирование СМИ

Зеленский раскритиковал экс-руководителя "Нафтогаза" за нецелевое расходование средств и финансирование СМИ

13:05 20.05.2021
Зеленский: если будет доказана невиновность подозреваемых по делу Шеремета, я буду серьезно говорить с главой МВД

Зеленский: если будет доказана невиновность подозреваемых по делу Шеремета, я буду серьезно говорить с главой МВД

12:58 20.05.2021
Процесс подготовки гипотетической встречи Путина с Зеленским идет непросто, сроков пока нет - Песков

Процесс подготовки гипотетической встречи Путина с Зеленским идет непросто, сроков пока нет - Песков

12:55 20.05.2021
Законопроект о деолигархизации почти готов и появится на следующей неделе - Зеленский

Законопроект о деолигархизации почти готов и появится на следующей неделе - Зеленский

12:48 20.05.2021
Зеленский рассказал о переговорах по организации его встречи с Путиным

Зеленский рассказал о переговорах по организации его встречи с Путиным

12:47 20.05.2021
Мы начали окончание "эпохи коррупции" – Зеленский

Мы начали окончание "эпохи коррупции" – Зеленский

12:45 20.05.2021
Зеленский: эпоха бедности закончится, когда все будут платить налоги

Зеленский: эпоха бедности закончится, когда все будут платить налоги

12:34 20.05.2021
Зеленский считает паспортизацию жителей ОРДЛО первым шагом к аннексии территории

Зеленский считает паспортизацию жителей ОРДЛО первым шагом к аннексии территории

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ситуация на Донбассе может стать предметом всеукраинского референдума – Зеленский

Зеленский рассказал о переговорах по организации его встречи с Путиным

Зеленский считает паспортизацию жителей ОРДЛО первым шагом к аннексии территории

УДАР готовится к выборам в Раду – Кличко

Вашингтон не стал вводить новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: Франция и Германия несколько ослабляют свои позиции по отношению к РФ

Положительно второй год правления Зеленского оценивают четверть украинцев, еще треть удовлетворительно – соцопрос "Рейтинга"

Зеленский возглавляет президентский рейтинг с 30,2% поддержки - соцопрос "Рейтинга"

Ситуация с установлением результатов выборов на округе №87 должна быть решена путем повторных выборов – "Опора"

УДАР готовится к выборам в Раду – Кличко

Вашингтон не стал вводить новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

Порошенко: Те, кто отправил Антоненко за решетку, будут отвечать перед законом

ЦИК признала Вирастюка избранным нардепом в округе №87, кандидат Шевченко обжалует это решение в суде

Новый законопроект о местных референдумах будет отправлен в Венецианскую комиссию - Стефанчук

Рейтинг кандидатов в мэры Харькова возглавляет Терехов, на втором месте Добкин – опрос КМИС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА