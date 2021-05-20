Зеленский: Мы строим страну без олигархов, без войны, где все равны перед законом

Президент Украины Владимир Зеленсикй заявил, что приоритетами в его работе является построение страны без олигархов, без войны и где все равны перед законом.

"Какие приоритеты. Номер один – мы строим страну без олигархов… Я думаю, вы ощущаете первые наши шаги, к которым я готовился достаточно долго, и сейчас вы видите результаты, Страну для 40 млн, а не для сотни "Forbes", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Кроме того, президент заявил, что власть строит страну, которая не находится в зависимости от санкционной политики других государств, а которая самостоятельно защищает свой суверенитет, в том числе внутри страны.

"Мы строим страну, где все будут равны перед законами - и те, про кого я сказал выше, и все другие. Это та сфера, которую мы строим с нуля: новую судебную систему, антикоррупционный суд, Конституционный суд, много важных законов, большинство из которых уже согласованы", - добавил он.

Среди прочего, Зеленский отметил, что среди его приоритетов - построение государства, где нет бедности, и где земля принадлежит народу.

"Относительно пенсий, там справедливости пока что я не вижу. Будет пенсионная реформа", - сказал он.

В то же время, президент отметил, что начали работать несколько пенсионных программ, в частности, для людей старше 75 лет.

"И самый главный приоритет – мы строим страну без войны. И это правда. Это, правда, сложный путь, не очень быстрый. По кирпичикам собираем этот мир – вот, что мы делаем. И мы понимаем, что мир должен быть крепким – навсегда. И это зависит от мощи нашей армии", - сказал Зеленский.