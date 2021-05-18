Политика

15:15 18.05.2021

Нардеп Яценко стал членом фракции "Батькивщина"

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Нардеп Яценко стал членом фракции "Батькивщина"

Народный депутат Антон Яценко вошёл в состав фракции "Батькивщина", сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Согласно поданному заявлению и части третьей статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о вхождение народного депутата Яценко Антона Владимировича в состав депутатской фракции политической партии "Всеукраинского объединение "Батькивщина", - сказал Стефанчук на заседании парламента во вторник.

Яценко был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по округу №200 (Черкасская область).

Теги: #батькивщина #яценко
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