Нардеп Яценко стал членом фракции "Батькивщина"

Народный депутат Антон Яценко вошёл в состав фракции "Батькивщина", сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Согласно поданному заявлению и части третьей статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о вхождение народного депутата Яценко Антона Владимировича в состав депутатской фракции политической партии "Всеукраинского объединение "Батькивщина", - сказал Стефанчук на заседании парламента во вторник.

Яценко был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по округу №200 (Черкасская область).