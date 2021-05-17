"Голос" будет требовать от кандидатов на должности министров план деятельности на полгода - Рудик

Парламентская фракция партии "Голос" будет требовать от потенциальных кандидатов на должности министров план деятельности минимум на ближайшие шесть месяцев, пресс-служба политсилы.

"Стране нужен экономический план для преодоления кризиса. Украине нужны решительные и компетентные шаги преодоления коронавируса. Всем нам нужна взвешенная политика для обеспечения национальной безопасности ... Будет ли "Голос" поддерживать новых министров? Мы должны понимать, готовы ли кандидаты к вызовам, которые ожидают их на должностях. Первое, что мы хотим увидеть от кандидатов, - это анализ того, что происходит в сферах их ответственности сейчас. Второе - план деятельности на посту как минимум на ближайшие шесть месяцев", - заявила лидер "Голоса", народный депутат Кира Рудык.

По ее убеждению, экономика, инфраструктура и, особенно, медицина сейчас нуждаются в понимании ситуации и компетентности при принятии решений.

В то же время в "Голосе" акцентируют, что главными приоритетами для Украины на сегодня является массовая вакцинация для преодоления коронавируса, поддержка бизнеса, системная борьба с безработицей и прагматическая подготовка для защиты от российского агрессора.

Как сообщалось, на предстоящей пленарной неделе состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором будут рассмотрены кадровые вопросы, в частности смена министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения.