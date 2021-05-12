Политика

11:08 12.05.2021

​​​​​​​В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" – опрос "Рейтинга"

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​​​​​​​В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" – опрос "Рейтинга"

Четыре политические силы преодолели бы 5% электоральный барьер на парламентских выборах в Украине, если бы они прошли в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-27 апреля 2021 года.

За партию "Слуга народа" проголосовали бы 22,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, за партию "Европейская солидарность" - 14,4%, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,7%, за партию "Батькивщина" - 12,2%.

Рейтинг других партий значительно ниже. Радикальную партию поддерживали бы 3,7% определившихся респондентов, партию Шария - 3,6%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,5%, "Свободу" - 3,4%, "Силу и честь" - 3,2%, "За майбутне" - 3%, "Голос" – 2,8%, партию Мураева "Наши" и "Удар" – по 2,5%, "Самопомич" – 2,2%, "Народный фронт" – 1,5%, остальные партии вместе взятые – 4,9%.

17,4% из общего числа респондентов не намерены принимать участие в голосовании, 19,3% затруднились с ответом.

Кроме того, 65% опрошенных считают, что в правительстве должны работать специалисты с опытом работы во власти, 23% - что там должны работать новые лица.

При этом 65% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% - в правильном, 13% - не определились. Относительно лучше оценивают направление развития страны молодые опрошенные (18-29 лет), жители областных центров и избиратели партии "Слуга народа".

В ходе исследования было методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

Теги: #опрос #рада #выборы
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