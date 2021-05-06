Политика

12:19 06.05.2021

В "Голосе" прогнозируют сложный разговор Зеленского с Блинкеном

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В "Голосе" прогнозируют сложный разговор Зеленского с Блинкеном

Разговор президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Энтони Блинкеном будет сложным, считает заместитель председателя партии "Голос" Андрей Осадчук после встречи глав депутатских фракций с американской делегацией.

"Партия "Голос" заверила, что со своей стороны мы будем продолжать поддерживать все евроинтеграционные инициативы, но также будем дальше давить на президента Зеленского и "Слуг народа" для того, чтобы они придерживались заявленных обещаний реализации реформ и элементарных правил этики. То, что происходило с "Нафтогазом" и во многих вопросах, например, Татарова, является абсолютно неприемлемым. Американская сторона это понимает, поэтому, думаю, что президента Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном", – цитирует Осадчука пресс-служба "Голоса".

По его словам, встреча с главами депутатских фракций показала, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии, но с другой глобальной темой – борьбой с коррупцией – Украина должна разобраться сама.

"Государственный секретарь четко артикулирует о том, что в Украине есть две огромные проблемы – война с Россией и война с коррупцией. В решении первой проблемы – войны с Россией – у Украины есть партнеры и нас заверили в неизменности позиции США в готовности сражаться за Украину до конца. И это не только позиция США, но также наших партнеров по НАТО и ЕС. Со второй проблемой Украины должна разбираться сама. Мы имеем достаточно ресурсов, понимание и желание того, что надо менять, но все вопросы по судебной реформе, по реформе правоохранительных органов до сих пор остаются открытыми", – рассказал Осадчук.

Также он отметил, что американцы отдельно обратили внимание на вопросы корпоративного управления "Нафтогазом" и кадровые ротации там.

Теги: #рада #голос #блинкен
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