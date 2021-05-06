Блинкен говорил с парламентариями о реформах и выполнении закона в части назначения председателя правления "Нафтогаза" – пресс-служба Рады

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и главы парламентских фракций обсудили с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и его заместителем по политическим вопросам Викторией Нуланд вопросы стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов Америки, национальной безопасности и проведения реформ в Украине, противодействия российской агрессии, сообщает сайт парламента.

Стороны также обменялись мнениями относительно проведения реформ в Украине, в частности антикоррупционной, парламентской и реформы СБУ. Отдельно был поднят вопрос о выполнении закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" в части назначения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Участники встречи отметили, что для успешного будущего Украины одним из приоритетов должно быть верховенство права и соблюдение равенства перед законом.

"В демократическом государстве перед законом все должны быть равны. Соблюдение прав и свобод человека является гарантией для развития Украины", – сказал Разумков.