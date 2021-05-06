Политика

12:02 06.05.2021

Блинкен говорил с парламентариями о реформах и выполнении закона в части назначения председателя правления "Нафтогаза" – пресс-служба Рады

1 мин читать
Блинкен говорил с парламентариями о реформах и выполнении закона в части назначения председателя правления "Нафтогаза" – пресс-служба Рады

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и главы парламентских фракций обсудили с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и его заместителем по политическим вопросам Викторией Нуланд вопросы стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов Америки, национальной безопасности и проведения реформ в Украине, противодействия российской агрессии, сообщает сайт парламента.

Стороны также обменялись мнениями относительно проведения реформ в Украине, в частности антикоррупционной, парламентской и реформы СБУ. Отдельно был поднят вопрос о выполнении закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" в части назначения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Участники встречи отметили, что для успешного будущего Украины одним из приоритетов должно быть верховенство права и соблюдение равенства перед законом.

"В демократическом государстве перед законом все должны быть равны. Соблюдение прав и свобод человека является гарантией для развития Украины", – сказал Разумков.

Теги: #нафтогаз #рада #блинкен
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:45 06.05.2021
США ВМЕСТЕ С ПАРТНЕРАМИ РАБОТАЮТ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ УКРАИНА МОГЛА СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ ОТ АГРЕССИИ РФ - ГОССЕКРЕТАРЬ

США ВМЕСТЕ С ПАРТНЕРАМИ РАБОТАЮТ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ УКРАИНА МОГЛА СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ ОТ АГРЕССИИ РФ - ГОССЕКРЕТАРЬ

12:42 06.05.2021
У Украины и США одинаковая позиция по "Северному потоку-2" – Зеленский на встрече с Бликеном

У Украины и США одинаковая позиция по "Северному потоку-2" – Зеленский на встрече с Бликеном

12:37 06.05.2021
ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗВАЛ ВСТРЕЧУ С БЛИНКЕНОМ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ, СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТОТ ГОД БУДЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ И США

ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗВАЛ ВСТРЕЧУ С БЛИНКЕНОМ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ, СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТОТ ГОД БУДЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ И США

12:29 06.05.2021
Предстоятель ПЦУ Епифаний обсудил с Блинкеном обеспечение свободы совести в Украине и на оккупированных территориях

Предстоятель ПЦУ Епифаний обсудил с Блинкеном обеспечение свободы совести в Украине и на оккупированных территориях

12:19 06.05.2021
В "Голосе" прогнозируют сложный разговор Зеленского с Блинкеном

В "Голосе" прогнозируют сложный разговор Зеленского с Блинкеном

12:08 06.05.2021
Витренко рассмотрит жалобу члена набсовета "Нафтогаза" Бенша на недопуск к заседаниям

Витренко рассмотрит жалобу члена набсовета "Нафтогаза" Бенша на недопуск к заседаниям

12:01 06.05.2021
Нардепы на встрече с Блинкеном говорили о ПДЧ и утверждении Кристины Квин послом США в Украине

Нардепы на встрече с Блинкеном говорили о ПДЧ и утверждении Кристины Квин послом США в Украине

11:19 06.05.2021
В Раду проходят пять партий – опрос Центра Разумкова

В Раду проходят пять партий – опрос Центра Разумкова

11:05 06.05.2021
Тимошенко на встрече с Блинкеном призвала США помочь Украине в борьбе с Covid-19

Тимошенко на встрече с Блинкеном призвала США помочь Украине в борьбе с Covid-19

10:56 06.05.2021
Блинкен на встрече с Кулебой: Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами

Блинкен на встрече с Кулебой: Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У Украины и США одинаковая позиция по "Северному потоку-2" – Зеленский на встрече с Бликеном

Главы МИД G7 призвали Украину к дальнейшему прогрессу в реформах

Блинкен на встрече с Кулебой: Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами

Взаимодействие Украины и США является вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства – Кулеба по итогам встречи с Блинкеном

Рада до 1 июня примет все законы, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ – Арахамия

ПОСЛЕДНЕЕ

Главы МИД G7 призвали Украину к дальнейшему прогрессу в реформах

Зеленский возглавил президентский рейтинг с 28% поддержки, у Порошенко 18% - опрос Центра Разумкова

В Раде инициируют принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса Основного союзника вне НАТО

Блинкен на встрече с народными депутатами акцентировал на необходимости проведения и защиты реформ в Украине – Порошенко

Взаимодействие Украины и США является вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства – Кулеба по итогам встречи с Блинкеном

Рада до 1 июня примет все законы, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ – Арахамия

Президент Израиля поручил сформировать новое правительство лидеру партии "Еш Атид" Лапиду

Решение ЦИК об отказе в регистрации Вирастюка принято во исполнение решения Верховного суда – Корниенко

ЦИК отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом Украины

Депутаты предлагают адаптировать закон о НАБУ к Конституции Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА