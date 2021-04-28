Политика

18:19 28.04.2021

Тимошенко: остановить продажу украинской земли может только референдум

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Тимошенко: остановить продажу украинской земли может только референдум

"Батькивщина" осталась единственной фракцией, которая не дала ни одного голоса законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

"Только что 284 депутата приняли изменения в Земельный кодекс, которыми лишили украинцев права владеть своей сельскохозяйственной землей. Только "Батькивщина" не дала ни одного голоса", - подчеркнула Тимошенко на брифинге после принятия законопроекта, сообщает пресс-служба политсилы.

По словам Тимошено, принятый закон отменил запрет на продажу особо ценных земель и разрешил передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставляя преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых.

"Я хочу напомнить всем, как президент обещал, что проведет референдум и спросит у людей, продавать землю иностранцам и вообще продавать ее. Сегодня без каких-либо референдумов у нас с вами забрали 72% территории Украины. Именно столько составляет сельскохозяйственная земля. Нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней. Потому что нас только 284 депутата продали - по требованию президента. Потому что он лично во главе всего этого стоит", - настаивает Тимошенко.

"Референдум, который организуют люди при поддержке партии "Батькивщина", - последняя возможность защитить украинскую землю! Проснитесь, пожалуйста, и вы увидите, что с вами делают. Если вы себя и Украину сейчас не защитите, не будет ни Украины, ни украинской нации. Именно сейчас нас лишают основы нашей государственности, нашей самостоятельности и вообще права нашего народа на существование", - добавила она.

Как сообщалось, Верховная Рада в среду приняла в целом законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, который рассматривала с 16 марта.

Согласно пояснительной записке к документу, целью законопроекта является передача земель госсобственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность. Законопроект также реформирует систему управления в сфере земельных отношений, снимает искусственные ограничения хозяйственной деятельности для упрощения доступа населения и бизнеса к земельным ресурсам, снижает коррупционные риски в сфере земельных отношений.

Теги: #тимошенко #батькивщина
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