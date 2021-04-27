Между Зеленским и Путиным не будет предметного разговора, пока Россия отказывается от обсуждения ситуации на Донбассе – политолог

Между президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным - не будет предметного разговора до тех пор, пока РФ будет отказываться от обсуждения урегулирования ситуации на Донбассе, считает политолог, глава центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Если Россия не хочет обсуждать Донбасс, то нет и главного предмета для переговоров между Зеленским и Путиным. Российская сторона говорит о том, что Путин хочет обсуждать только двусторонние отношения. Но никакого улучшения двусторонних отношений не может произойти, пока продолжаются военные действия на Донбассе, пока там стреляет российское оружие, пока российские войска сконцентрированы на нашей границе", - заявил Фесенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его мнению, сначала нужно решить главные проблемы, которые являются источником всех политических сложностей и политического напряжения, и есть источником политических рисков, в том числе - военного столкновения.

По словам политолога, "встреча с Путиным для Зеленского не является самоцелью, это инструмент для достижения важных целей, связанных с деэскалацией военного напряжения".

"О Донбассе в любом случае придется говорить. Зеленский в любом случае будет ее (эту тему – ИФ) поднимать. С середины января в зоне конфликта на Донбассе происходит обострение военных действий. В том числе, потому что Украина и Россия являются участниками Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Было бы странно, что в ходе переговоров эта тема не обсуждалась бы", - отметил он.

Фесенко также добавил, что "президент Российской Федерации может еще долго уходить от переговоров с Украиной о Донбассе, однако рано или поздно ее придется обсуждать".