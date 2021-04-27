Политика

11:38 27.04.2021

Нардепы закончат рассмотрение изменений в Земельный кодекс после майских праздников, считают в "Голосе"

1 мин читать
Нардепы закончат рассмотрение изменений в Земельный кодекс после майских праздников, считают в "Голосе"

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк прогнозирует, что народные депутаты закончат рассматривать законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений после майских праздников.

"Выглядит так, что голосование за этот проект не будет на этой пленарной неделе, а будет после майских праздников", - сказал Железняк журналистам во вторник в Киеве.

Он также напомнил, что после этого законопроекта народные депутаты должны рассмотреть законопроект № 2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы во втором чтении, к которому подано 700 правок.

Как сообщалось, парламент приступил к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта. К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок, в основном от депутатов из фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина". Согласно регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.

Теги: #земля #голос #железняк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:57 27.04.2021
Нардеп Умеров: Россия считает своим дипломатическим поражением поддержку Украины со стороны Турции

Нардеп Умеров: Россия считает своим дипломатическим поражением поддержку Украины со стороны Турции

16:27 26.04.2021
В "Голосе" прогнозируют, что Рада может до конца текущей сессии отменить закон о СЭЗ "Крым"

В "Голосе" прогнозируют, что Рада может до конца текущей сессии отменить закон о СЭЗ "Крым"

16:13 22.04.2021
Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

12:51 22.04.2021
Инициативная группа 22 мая определит формулировку вопроса по земле на всеукраинском референдуме – Тимошенко

Инициативная группа 22 мая определит формулировку вопроса по земле на всеукраинском референдуме – Тимошенко

17:01 21.04.2021
"Батькивщина" будет помогать гражданам в борьбе с земельным рейдерством - Тимошенко

"Батькивщина" будет помогать гражданам в борьбе с земельным рейдерством - Тимошенко

21:01 16.04.2021
Тимошенко обратилась в ЦИК с просьбой разрешить проведение собрания инициативной группы всеукраинского референдума по земле в формате онлайн-конференции

Тимошенко обратилась в ЦИК с просьбой разрешить проведение собрания инициативной группы всеукраинского референдума по земле в формате онлайн-конференции

16:59 15.04.2021
В "Голосе" призывают Зеленского обнародовать план действий в связи с эскалацией ситуации на Донбассе и у границ Украины

В "Голосе" призывают Зеленского обнародовать план действий в связи с эскалацией ситуации на Донбассе и у границ Украины

21:38 13.04.2021
"Голос" призвал "Альянс либералов и демократов за Европу" осудить действия России в конфликте на востоке Украины

"Голос" призвал "Альянс либералов и демократов за Европу" осудить действия России в конфликте на востоке Украины

14:20 13.04.2021
В "Голосе" сделают выводы о президентском законопроекте о ликвидации ОАСК после его анализа

В "Голосе" сделают выводы о президентском законопроекте о ликвидации ОАСК после его анализа

16:45 12.04.2021
"Голос" инициирует проведение внеочередного "закрытого" пленарного заседания Рады

"Голос" инициирует проведение внеочередного "закрытого" пленарного заседания Рады

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Песков: повестка возможной встречи Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений, не должна затрагивать вопросы урегулирования на Донбассе

Зеленский осуществит визит в Польшу 3 мая, Дуда посетит Украину на День независимости, сообщили в Варшаве

Макрон призвал Путина снизить напряженность с Украиной – СМИ

"ОПЗЖ" готова вести переговоры для достижения мира, в том числе с самопровозглашенными "Л/ДНР" - Бойко

Визит госсекретаря США в Украину готовится на май – CNN

ПОСЛЕДНЕЕ

Песков: повестка возможной встречи Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений, не должна затрагивать вопросы урегулирования на Донбассе

Зеленский осуществит визит в Польшу 3 мая, Дуда посетит Украину на День независимости, сообщили в Варшаве

Макрон призвал Путина снизить напряженность с Украиной – СМИ

"ОПЗЖ" готова вести переговоры для достижения мира, в том числе с самопровозглашенными "Л/ДНР" - Бойко

Визит госсекретаря США в Украину готовится на май – CNN

Главы МИД Украины и Андорры обсудили увеличение объемов торговли и возможность проведения двустороннего бизнес-форума

Разумков: на предстоящей неделе может быть больше двух внеочередных заседаний Рады

Немецкие "Зеленые" обогнали по популярности христианских демократов - опрос

Правительство Армении ушло в отставку вслед за премьером

Шеф MI6 считает, что Россия слабеет из-за экономических и демографических проблем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА