Нардепы закончат рассмотрение изменений в Земельный кодекс после майских праздников, считают в "Голосе"

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк прогнозирует, что народные депутаты закончат рассматривать законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений после майских праздников.

"Выглядит так, что голосование за этот проект не будет на этой пленарной неделе, а будет после майских праздников", - сказал Железняк журналистам во вторник в Киеве.

Он также напомнил, что после этого законопроекта народные депутаты должны рассмотреть законопроект № 2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы во втором чтении, к которому подано 700 правок.

Как сообщалось, парламент приступил к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта. К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок, в основном от депутатов из фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина". Согласно регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.