Разумков: на предстоящей неделе может быть больше двух внеочередных заседаний Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает, что на предстоящей пленарной неделе будет больше чем два внеочередных пленарных заседания.

"Есть две инициативы, я уверен, что завтра они будут оформлены во внеочередные заседания, и мы проведем после пленарных заседаний еще два заседания… Я понимаю, что также могут быть дополнительные инициативы по внеочередным заседаниям, но по состоянию на сегодня пока фракции не обращались за подписными листами", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

По словам спикера парламента, на двух внеочередных пленарных заседаниях будет рассмотрено 14 вопросов.

При этом Разумков напомнил, что на внеочередные пленарные заседания необходимо выносить вопросы, которые действительно важны для граждан Украины.

"Если есть 150 подписей, то мы обязательно проведем это внеочередное заседание, но важно, чтобы нас понимали граждане, которые следят за этими внеочередными заседаниями, и понимали, что Верховная Рада занимается действительно важными аспектами общественной жизни", - сказал он.