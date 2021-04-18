Политика

12:57 18.04.2021

Украина поддерживает решение правительства Чехии о высылке 18 российских дипломатов – Кулеба

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Украина поддерживает решение правительства Чехии о высылке 18 российских дипломатов – Кулеба

Украина полностью поддерживает решение чешского правительства о высылке из страны 18 российских дипломатов, принятого после обнародования информации о причастности разведки РФ, сотрудниками которой, по версии Праги, на самом деле являются указанные дипломаты, к взрыву склада оружия в Чехии в 2014 году.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье.

"Украина поддерживает ответ Чехии, поскольку чешские правоохранительные органы подтвердили причастность России к массовому взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, который привел к гибели людей. Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы России. Такие действия не должны оставаться безнаказанными", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, чешские власти высылают из страны 18 дипломатов посольства РФ в Праге, связанных с российской военной разведкой.

"Чехия высылает всех дипломатов посольства России в Праге, связанных с российской военной разведкой. Всего - 18 человек. Причиной являются результаты расследования, которые свидетельствуют о причастности сотрудников ГРУ к взрыву склада оружия в Чехии в 2014 году", - сообщил посол Украины в Чешской республике Евгений Перебейнос.

Позднее стало известно, что чешская полиция объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Чешское радио подчеркивает, что речь идет о тех же людях, которых в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Полиция Чехии на своем сайте опубликовала сообщение, что действительно разыскивает двух человек, путешествовавших по Чехии в 2014 году с паспортами на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщении также указывается, что они использовали и другие паспорта - у одного был паспорт гражданина Таджикистана, а у второго - Молдовы.

На сайте опубликованы фотографии разыскиваемых людей. На них изображены люди, действительно похожие на Петрова и Боширова.

18 апреля первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, заявил, что намерен поднять тему взрыва склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, так называемое "дело Врбетице", на министерской встрече ЕС.

"Я проинформировал наших послов в ЕС и в НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду говорить об этом на заседании глав МИД ЕС", - отметил дипломат.

 

Теги: #рф #санкции #кулеба #чехия #мид
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