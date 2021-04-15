Политика

20:38 15.04.2021

Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций - Белый дом

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Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций - Белый дом

Предложение Вашингтона провести встречу президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина в третьей стране остается в силе, несмотря на введенные в четверг американские санкции, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Приглашение остается в силе, и мы считаем, что саммит был бы хорошим шагом вперед к развитию стабильных и предсказуемых отношений", - ответила Псаки на вопрос, делают ли санкции организацию саммита менее вероятной.

В телефонном разговоре во вторник, 13 апреля, Байден, как сообщалось, предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране.

В четверг власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать 10 сотрудников дипломатической миссии РФ в Вашингтоне. Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга. Как говорится в сообщении ведомства, после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Теги: #позиция #сша #россия #саммит
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