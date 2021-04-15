Рада намерена усовершенствовать процедуру деятельности КС

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4533 о конституционной процедуре, который предусматривает усовершенствование процедуры деятельности Конституционного суда Украины (КС).

Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании в четверг.

Законопроект, в частности, предлагает привести в соответствие со статьей 153 Конституции Украины порядок осуществления Конституционным судом своих полномочий при рассмотрении дел конституционной юрисдикции, основания и порядок обращения к КС, процедуру рассмотрения им дел, постановления и выполнение его решений, а также предоставление выводов.

Документ сохраняет существующий порядок принятия решений Конституционным судом Украины, то есть 10 голосами, а также кворум судей КС – 12 присутствующих.

Законопроект также предлагает ввести прозрачную процедуру привлечения судей КС к дисциплинарной ответственности с градацией дисциплинарных взысканий в зависимости от тяжести совершенного судьей правонарушения.

Вместе с тем проект акта предусматривает, что КС сможет без ограничений отступать от своих предыдущих юридических позиций, если имеет место привлечения судьи КС к уголовной ответственности за дачу взятки.

Законопроект также предоставляет КС полномочия приводить в норму процедуру рассмотрения вопросов, неурегулированных этим законом, однако запрещает принимать противоречащие закону подзаконные акты. Законопроект предлагает ввести более гибкие правила изложения судьями КС особого мнения.

Еще одна новелла законопроекта заключается в том, что КС сможет рассматривать дела, как правило, в устной форме производства.

Вместе с тем предлагается, чтобы на формирование повестки дня КС мог влиять не только глава суда, но и другие судьи.

Законопроект также предусматривает введение автоматизированного реестра актов суда без возможности изъятия актов из этого реестра.

Кроме того, по рекомендации Венецианской комиссии, в законопроекте предлагается определить, что КС не может выходить за рамки вопросов конституционного представления.

В законопроекте акцентируется на необходимости того, что все решения и выводы суда должны быть мотивированными и обоснованными.

Вместе с тем авторы законопроекта предлагают урегулировать основы дисциплинарного производства в отношении судей КС с возможностью урегулирования определенных аспектов на уровне регламента суда.

Как сообщалось, Верховная Рада 28 января направила законопроект №4533 "О конституционной процедуре" в профильный комитет для доработки и подготовке к повторному первому чтению.

Комитет по вопросам правовой политики 2 апреля доработал законопроект и рекомендовал Раде принять его за основу.