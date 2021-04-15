ЕС тверд и един в безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины - председатель Евросовета

Председатель Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и заверил, что Евросоюз тверд и един в своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"В моих сегодняшних разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенергом мы с глубокой обеспокоенностью обсудили наращивание российской военной мощи вблизи границ Украины. ЕС тверд и един в своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Мишель в Twitter в четверг.