"Слуга народа" поддержит принятие законопроекта о ликвидации ОАСК – Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" поддержит принятие в Верховной Раде президентского законопроекта "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (№5369), убежден глава фракции Давид Арахамия.

"Эту инициативу президента мы будет обговаривать на фракции на следующей неделе… Я уверен в принципе на 99,9%, что мы поддержим инициативу президента", – сказал Арахамия в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Вместе с тем он полагает, что внесение президентом соответствующего законопроекта может быть связано прежде всего с тем, что ОАСК "имеет, наверное, самый серьезный негативный бренд в стране, а если это символ недоверия, то его нужно убирать".

Как сообщалось, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК). Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.

11 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск подозреваемых, которые, действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

В розыск были объявлены глава ОАСК Павел Вовк, его заместитель Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

НАБУ 17 июля 2020 года сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову и пяти другим судьям. Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором речь, в частности, идет о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. Затем был обнародован еще один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

В 2021 году детективы НАБУ пытались вручить главе ОАСК ходатайство об отстранении его от административной должности главы суда, но он отказался его получать. Также Вовк систематически не являлся по повесткам о вызове в НАБУ. ВАКС шесть раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.

Впоследствии НАБУ задержало на взятке родного брата главы ОАСК Юрия Зонтова (сам Вовк сменил фамилию в 1999 году), который является одновременно адвокатом и сотрудником Службы внешней разведки (СВР). Ему избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой залога. Зонтов вместе с подельником подозреваются в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме $100 тыс. за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в ОАСК.