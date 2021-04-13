Политика

19:34 13.04.2021

Тимошенко раскритиковала монобольшинство и призвала вернуть во власть профессионалов

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Тимошенко раскритиковала монобольшинство и призвала вернуть во власть профессионалов

Народный депутат (фракция "Батькивщина") Юлия Тимошенко раскритиковала тарифную политику монобольшинства в Верховной Раде и призвала вернуть управлением государством профессионалам.

Соответствующие заявление она сделала во время выступления в парламенте во вторник.

"Сегодня в Верховной Раде "слуги народа" продемонстрировали, что власть и монобольшинство вполне устраивает все, что касается тарифов. Ожидания людей напрасны - в стране ничего не изменится, пока к власти не вернутся профессионалы", - цитирует слова нардепа пресс-служба "Батькивщины".

Тимошенко также осудила действия "слуг" во время голосования по вопросу рынка земли и по снижению тарифов на коммунальные услуги.

"В первой половине дня, когда разбазаривали сельскохозяйственную землю, "слуги народа" голосовали против того, чтобы хоть как-то защитить ее, им надо, чтобы она была распродана надежно, без каких-либо условий со стороны государства. А вторая половина дня - это надругательство над ожиданиями людей по снижению тарифов. Все - пустая пиарщина, дилетантизм и абсолютное отсутствие каких-либо решений для людей", - отметила нардеп.

По ее убеждению, цифры в платежках "отражают реальное отношение власти к гражданам", а при наличии политической воли снизить тарифы можно быстро и ощутимо.

"Простые решения существуют. Наш законопроект №4680, который даже не поставили в повестку дня, возвращает людям систему, которая существовала 23 года независимости Украины, когда газ отечественной добычи отдавался украинцам и бюджетной сфере. Это было разрушено в 2014 году, а сейчас эта коррупция только углубляется", - отметила лидер "Батькивщины".

Она подчеркнула, что аналогичная ситуация сложилась и на энергорынке, где дешевая атомная энергетика разрушается, забирается у людей и отдается коррупционным структурам.

"Пока у власти будут коррупционеры, невежды и дилетанты, мы будем иметь высокие тарифы, мизерные пенсии и зарплаты, разрушенное здравоохранение. А когда вернутся люди, которые понимают, как управлять государством, мы будем иметь европейскую богатую страну с защищенными гражданами", - резюмировала Тимошенко.

Теги: #рада #управление
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