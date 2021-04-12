Политика

10:10 12.04.2021

Суд признал противоправным протокол избиркома об установлении итогов голосования на округе №87 – кандидат Шевченко

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Суд признал противоправным протокол избиркома об установлении итогов голосования на округе №87 – кандидат Шевченко

Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на повторных промежуточных выборах народного депутата в округе №87 (центр – г.Надворная Ивано-Франковской области), которые прошли 28 марта, сообщил кандидат в народные депутаты по этому округу Александр Шевченко.

"Фактически ОИК нивелирована часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса в общий протокол. Собственно, именно эти участки мы отстояли в судах и по ним есть соответствующие решения Фемиды. Теперь дело за ЦИК. Именно она вправе отменить прокол, учитывая решение суда", - написал Шевченко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, поблагодарив судей "за неангажированное и справедливое решение".

Как сообщалось, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. По утверждению представителей Шевченко, планируется апелляционное обжалование этих судебных решений.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными. В гражданской сети "Опора" сообщили, что на некоторых их них по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

 

Теги: #кандидат #шевченко #протокол
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