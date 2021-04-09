Политика

16:54 09.04.2021

У страны сегодня два нарратива – "Украина - европейское государство" и "Россия - государство-агрессор", но нужны и другие - Ткаченко

2 мин читать
У страны сегодня два нарратива – "Украина - европейское государство" и "Россия - государство-агрессор", но нужны и другие - Ткаченко

Украина нуждается в новых оптимистичных нарративах помимо тех, что существуют на сегодняшний день в информационном пространстве, считает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Бороться с фейками и вбросами северного "соседа" таким же способом - бесперспективное дело. Именно поэтому, фокус защиты нашей страны на информационном фронте - это медиаграмотность, развитие критического мышления и контрпропаганда. Последнее - украинские нарративы… Какие сейчас в Украине есть нарративы. В голову сразу приходят два. Украина - европейское государство. Россия - государство-агрессор. Объединяя их получаем: Украина - европейское государство, которое противостоит агрессору. Украинец - защитник. Собственного государства, своего дома, своего быта", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр отметил, что кроме этого, Украине необходимы и другие нарративы.

"Один из них - это успех. То, что связано с реализацией желаний и планов, которые подкрепляют нас, дают оптимизм, способствуют тому, чтобы гордиться своей страной", - добавил он.

Кроме того, обратил внимание на тезисы: "украинцы - свободные люди", "Украина разнообразная и гостеприимная", "у Украины есть успешное экономическое будущее".

"Украине нужны свои нарративы. Это фундамент, от которого мы можем отталкиваться и двигаться дальше. Это - основа основ, от которой можно будет строить развитие страны. Это те месседжи, которые каждый день должны говорить вслух все украинские политики во всех СМИ", - считает Ткаченко.

 

Теги: #ткаченко #минкультуры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:41 02.04.2021
В Украине проходит опрос о влиянии карантина на деятельность малого и среднего бизнеса в сферах культуры, туризма и креативных индустрий

В Украине проходит опрос о влиянии карантина на деятельность малого и среднего бизнеса в сферах культуры, туризма и креативных индустрий

10:26 31.03.2021
Ткаченко задекларировал 14,6 млн грн доходов за 2020 год

Ткаченко задекларировал 14,6 млн грн доходов за 2020 год

15:14 29.03.2021
Ткаченко надеется, что СНБО вскоре рассмотрит вопрос деятельности филиала "Россотрудничества" на территории Украины

Ткаченко надеется, что СНБО вскоре рассмотрит вопрос деятельности филиала "Россотрудничества" на территории Украины

17:40 26.03.2021
В Украине презентовали Стратегию развития чтения на 2021-2025 годы

В Украине презентовали Стратегию развития чтения на 2021-2025 годы

13:50 18.03.2021
Ткаченко считает спорным решение о введение в Киеве локдауна для культурных и креативных индустрий

Ткаченко считает спорным решение о введение в Киеве локдауна для культурных и креативных индустрий

02:40 17.03.2021
Ткаченко: Слухи о небезопасности AstraZeneca могут быть связаны с информатакой со стороны РФ

Ткаченко: Слухи о небезопасности AstraZeneca могут быть связаны с информатакой со стороны РФ

11:10 16.03.2021
С марта начинаем активную работу по программе Большая реставрация – Александр Ткаченко

С марта начинаем активную работу по программе Большая реставрация – Александр Ткаченко

11:08 16.03.2021
Электронный Реестр памятников заработает до конца 2021 г. – Ткаченко

Электронный Реестр памятников заработает до конца 2021 г. – Ткаченко

10:59 16.03.2021
Минкульт намерен признать Гостиный двор памятником национального значения - Ткаченко

Минкульт намерен признать Гостиный двор памятником национального значения - Ткаченко

15:49 15.03.2021
Утверждены 147 историко-архитектурных опорных планов – Минкультуры

Утверждены 147 историко-архитектурных опорных планов – Минкультуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава МИД Дании заверил, что Украина не одинока перед лицом агрессии РФ

Избирком округа №50 в Донецкой области завершил прием протоколов и объявил Аксенова победителем – "Опора"

"Батькивщина" начинает организацию проведения референдумов по пяти вопросам, среди которых продажа с/х земли

Резников: в случае завершения "Северного потока 2" Украина будет непоправимо ослаблена

Офис президента планирует провести разговор Зеленского, Макрона и Меркель - Жовква

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Дании заверил, что Украина не одинока перед лицом агрессии РФ

Избирком округа №50 в Донецкой области завершил прием протоколов и объявил Аксенова победителем – "Опора"

"Батькивщина" начинает организацию проведения референдумов по пяти вопросам, среди которых продажа с/х земли

На всеукраинском референдуме надо рассматривать вопросы государственного значения, а не внутриполитические - Стефанчук

Разумков запросил срочное заключение Венецианской комиссии о законопроекте в отношении недостоверного декларирования

Резников: в случае завершения "Северного потока 2" Украина будет непоправимо ослаблена

"Слуга народа", "Евросолидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" продолжают лидировать в рейтинге партий – соцопрос

Декоммунизация – это вопрос нацбезопасности Украины и дань уважения нашим героям – Порошенко

Зеленский возглавляет президентский рейтинг и рейтинг доверия среди украинцев - соцопрос

Офис президента планирует провести разговор Зеленского, Макрона и Меркель - Жовква

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА