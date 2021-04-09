У страны сегодня два нарратива – "Украина - европейское государство" и "Россия - государство-агрессор", но нужны и другие - Ткаченко

Украина нуждается в новых оптимистичных нарративах помимо тех, что существуют на сегодняшний день в информационном пространстве, считает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Бороться с фейками и вбросами северного "соседа" таким же способом - бесперспективное дело. Именно поэтому, фокус защиты нашей страны на информационном фронте - это медиаграмотность, развитие критического мышления и контрпропаганда. Последнее - украинские нарративы… Какие сейчас в Украине есть нарративы. В голову сразу приходят два. Украина - европейское государство. Россия - государство-агрессор. Объединяя их получаем: Украина - европейское государство, которое противостоит агрессору. Украинец - защитник. Собственного государства, своего дома, своего быта", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр отметил, что кроме этого, Украине необходимы и другие нарративы.

"Один из них - это успех. То, что связано с реализацией желаний и планов, которые подкрепляют нас, дают оптимизм, способствуют тому, чтобы гордиться своей страной", - добавил он.

Кроме того, обратил внимание на тезисы: "украинцы - свободные люди", "Украина разнообразная и гостеприимная", "у Украины есть успешное экономическое будущее".

"Украине нужны свои нарративы. Это фундамент, от которого мы можем отталкиваться и двигаться дальше. Это - основа основ, от которой можно будет строить развитие страны. Это те месседжи, которые каждый день должны говорить вслух все украинские политики во всех СМИ", - считает Ткаченко.