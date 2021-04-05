Тимошенко назвала три условия для создания коалиции со "Слугой народа"
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что ее политсила готова объединиться со "Слугой народа" только при условии национального возрождения страны, сворачивании всех неэффективных реформ и создании мощной правительственной команды.
"Существует два варианта политического поведения в этой сложной ситуации - пойти в радикальную оппозицию и крушить власть, но от этого легче людям не станет. Или убедить президента и его команду в том, что сейчас время для полного всеобъемлющего единства", - сказала Тимошенко во время пресс-конференции по результатам рабочей поездки в Днепропетровскую область.
По ее словам, "Батькивщина" не примет предложение о создании коалиции "на любых условиях ради должностей". Она отметила, что только при выполнении трех фундаментальных условий ее команда готова к коалиции.
"Курс страны должен быть изменен диаметрально - с внешнего управления на построение сильного национального государства. Украина должна вернуть себе субъектность и стать на путь возрождения, а все ресурсы должны направляться на службу людям. Правительство должно создаваться на надпартийной основе, надо собирать сильнейших и наиболее профессиональных людей государства, чтобы сделать исполнительную власть сверхсильных. А так называемые реформы, как то образовательная, здравоохранения, земельные отношения, которые внедрялись все последние годы по заказу извне, надо остановить. Мы должны делать не так, как нам советуют, а так, как делают успешные государства", - убеждена Тимошенко.
Она подчеркнул, что в ситуации, когда страна в состоянии войны, пандемии, падение экономики, надо формировать "сильнейший Кабмин".
"Мы на каждое направление жизни страны даем лаконичные, четкие и очень действенные предложения. Если их воплощать в жизнь, то получим результат не через три года, а уже сейчас", - заявила Тимошенко.