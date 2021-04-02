Политика

18:43 02.04.2021

Кулеба обсудил с главой МИД Великобритании военную и дезинформационную эскалацию со стороны России

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Кулеба обсудил с главой МИД Великобритании военную и дезинформационную эскалацию со стороны России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Домиником Раабом, сообщает пресс-служба украинского МИД в пятницу.

Отмечается, что Кулеба проинформировал собеседника о действиях Российской Федерации, которая осуществляет не только военную эскалацию на линии соприкосновения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму, но и ощутимую эскалацию дезинформации и российской пропаганды.

"Российская пропаганда не оставляет попыток навязать заблуждение о каких-то якобы планах Украины осуществить какие-то военные действия или провокации. Это полная чушь. Украина никогда не стремилась и не стремится эскалации, Украина всегда стремилась и стремится к миру", - отметил Кулеба.

В свою очередь, Рааб заверил главу украинского МИД, что Лондон внимательно следит за действиями России.

Он подтвердил, что Великобритания полностью солидарна с Украиной и выразил убеждение, что любая попытка России пойти на масштабную военную эскалацию будет иметь для нее тяжелые последствия.

Стороны обсудили усиленную политическую и политику безопасности взаимодействие Украины и Великобритании на фоне обострения Россией ситуации безопасности.

Теги: #великобритания #кулеба #мид
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