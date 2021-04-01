Глава МИД Украины назвал нынешнюю эскалацию со стороны РФ системной и самой масштабной за последние годы

Украина и государства-партнеры констатируют системное обострение Россией ситуации с безопасностью на оккупированных украинских территориях, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня. Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы", - подчеркнул Кулеба, сообщает пресс-служба МИД Украины.